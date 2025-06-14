Dusan Alimpijevic: Biz çok büyük bir kulübüz

Beşiktaş'ın Anadolu Efes karşısında 82-75 mağlup edip adını finale yazdırdığı maç sonrası başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

Oyuncularım adına çok mutluyum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Oyuncularım, kahramanlar. Bir EuroLeague takımına karşı oynadık, Final Four'dan bir adım uzaktaydılar. Çok yetenekli bir takım. Kasım ve aralıkta insanların bizimle ilgili soru işaretleri vardı. 9 oyuncu ile oynuyoruz, genç oyuncular var ama 9 oyuncu ile oynuyoruz. Anadolu Efes'in kadrosunu biliyoruz. Bu yüzden antrenörlerimi kutluyorum. Her maçtan sonra 20 oyuncumuz var gibi geri dönmelerini sağladılar.

Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Harika bir atmosfer yarattılar. Onları ve tüm yönetimimizi tebrik ediyorum. Bununla bitireceğim şimdilik.

Çeyrek finale gittiğimizde, "Biz çeyrek finali kutlayacak bir takım değiliz" demiştim. Şimdi yine aynısını söyleyeceğim. EuroLeague şampiyonu karşısında finale gidiyoruz ama biz çok büyük bir kulübüz ve bunu o zaman kutlayacağız."

8 YIL SONRA FİNAL

Öte yandan Dusan Alimpijevic, Beşiktaş'ı 8 yıl aranın ardından final serisine taşımayı başardı.