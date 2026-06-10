İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,142
  • EURO
    53,288
  • ALTIN
    6039.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Dusan Alimpijevic: Bu bir mucize!

Bahçeşehir Koleji galibiyeti sonrası konuşan Dusan Alimpijevic, takımının ortaya koyduğu performansı 'mucize' olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: Bu bir mucize!
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU BİR MUCİZE"

Final biletini alan siyah-beyazlı ekibin ortaya koyduğu mücadeleyi "mucize" olarak nitelendiren Alimpijevic, "Bu bir mucize. Benim takımımın yaptığı bir mucize." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR İŞ YAPTILAR!"

Sakatlıkların kendilerini zorladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sakatlarımız vardı, iki uzunumuzdan yararlanamadık. Sertaç ve Morgan inanılmaz bir iş çıkardılar. Bugün Lemar da yoktu ama oyuncularımız yine de harika bir iş yaptı." dedi.

"BU ATMOSFER MAÇ KAYBETTİRMİYOR"

Beşiktaş taraftarına da özel bir parantez açan Alimpijevic, salon atmosferinin takım üzerindeki etkisine vurgu yaptı. "Bu atmosferin, bu taraftarın yarattığı atmosfer maç kaybettirmiyor." sözleriyle siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

BAHÇEŞEHİR'E VE MARKO BARAC'A TEBRİK

Yarı final serisindeki rakipleri Bahçeşehir Koleji'ne de övgülerde bulunan Alimpijevic, "Bu seriyle ilgili çok büyük bir gurur duyuyorum. Bahçeşehir'le oynadığımız için gurur duyuyorum çünkü Marko Barac'ın çok büyük bir iş yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sırp basketbol ekolüne dikkat çeken başarılı koç, "Sırp bir koç olarak, farklı bir Sırp koçla oynadığım için çok gurur duyuyorum. İkimizin de Sırp basketbol okulunda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin sezon performansını da takdir eden Alimpijevic, "Böylesine bir yıl geçirdikleri için Bahçeşehir Koleji'ni tekrar tebrik etmek istiyorum. İki yarı final oynadılar ve büyük bir tebriği hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU AN HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko hakkında yöneltilen soruya ise kısa yanıt veren Alimpijevic, "Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece 2 gün dinlenmeye vaktim var." ifadelerini kullandı.

  • Dusan Alimpijevic
  • performans
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da ilginç kaza: Yolda yürüyen kadının kafasına düştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.