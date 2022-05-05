İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2022 Perşembe / 4 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8779
  • EURO
    15,6516
  • ALTIN
    896.155
  • BIST100
    2466.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Alimpijevic, EuroCup'ta yılın başantrenörü seçildi
Spor

Dusan Alimpijevic, EuroCup'ta yılın başantrenörü seçildi

EuroCup'ta yılın başantrenörü Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic seçildi.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic, ULEB Avrupa Kupası (EuroCup)'nda yılın başantrenörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'u tarihinde ilk kez finale taşıyan Alimpijevic, meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2021-22 sezonun en iyi başantrenörü oldu. 36 yaşındaki Alimpijevic, ödülü kazanan en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Sezonun ilk 13 maçında yalnızca 4 galibiyeti bulunan Bursaspor, sonraki 8 karşılaşmasının 7'sini kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Frutti Extra Bursaspor ile İtalyan kulübü Virtus Segafredo Bologna arasındaki final maçı 11 Mayıs'ta oynanacak.

  • Dusan Alimpijevic
  • EuroCup
  • Frutti Extra Bursaspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.