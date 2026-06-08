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Spor

Dusan Alimpijevic: İki gün sonra Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Bahçeşehir Koleji maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: İki gün sonra Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum
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Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Alimpijevic, açıklamasında taraftarlarına mesaj gönderdi.

Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

"Biz doğru mantaliteye sahip, iyi karakterli bir takımız. Bunu daha önce milyonlarca kez gösterdik.

Ancak şunu söylüyorum: Akatlar'da oynadığımız ikinci maçta salonun yarısı boştu. Biz iki uzunumuz olmadan oynuyoruz. Buna rağmen biz bu kulüp için, bu arma için mücadele ediyoruz.

Söyleyeceğim tek şey şu: İki gün sonra Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum. Bu takım bunu hak ediyor."

SERİDE SON DURUM

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki yarı final serisinde 2-2'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.

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