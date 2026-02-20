İSTANBUL 18°C / 8°C
  Dusan Alimpijevic: İnanılmaz bir maç oldu
Spor

Dusan Alimpijevic: İnanılmaz bir maç oldu

Alimpijevic, Anadolu Efes galibiyeti sonrası takımının karakterine vurgu yaptı. Sırp çalıştırıcı, özellikle ribaund üstünlüğünün finale giden yolda belirleyici olduğunu söyledi.

20 Şubat 2026 Cuma 20:26
Dusan Alimpijevic: İnanılmaz bir maç oldu
Ziraat Bankası 2026 Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, değerlendirmelerde bulundu.

"BU TAKIM BİLMEM KAÇINCI KEZ KARAKTERİNİ GÖSTERDİ"

Takımının karakterine vurgu yapan Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok mutluyum. Bu takım bu sezon bilmem kaçıncı kez karakterini gösterdi. Cidden bu sezon kaç oldu bilmiyorum. İçimde sanki 'bu maçı iki kez kazanmışız' gibi bir his var. Önce ilk yarıda, sonra da son çeyrekte. İnanılmaz bir maç oldu."

"RİBAUND FARKLI BELİRLEYİCİ OLDU"

Türk basketbolunun seviyesine dikkat çeken Sırp koç, mücadele gücünün altını çizdi:

"Türk basketbolu gerçekten kalite anlamında seviye atlıyor. Bu ligde inanılmaz oyuncular var. Şunu da belirtmek istiyorum, bugün 17 hücum ribaunduyla inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Bunu yaparken Efes'i sadece 6 hücum ribaundunda tuttuk."

Popüler Haberler
