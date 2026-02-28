İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Dusan Alimpijevic: İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 82-78 mağlup olan Sırbistan'da başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşma sonrası konuştu.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 01:29 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 82-78 mağlup olan Sırbistan'da başantrenör Dusan Alimpijevic, milli basketbolcu Tarık Biberovic'i durdurmakta zorlandıklarını söyledi.

Alimpijevic, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ISTANBUL'DA GALİP GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Galibiyet dolayısıyla Türkiye'yi tebrik eden Sırp başantrenör, "Asıl sorun, ilk yarıyı ve maçı nasıl açtığımızdı. Böyle olmasını istemiyorduk. Türkiye'yi 6 ve daha az üçlükte tutmak istiyorduk. Bu 6 üçlüğün 5'ini Tarık Biberovic attı. Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Daha iyi tempo ve hız istiyorduk. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda değiştirdik. Öne de geçtik. Bu, çok güçlü bir mantalite ve karakter göstergesidir. Zor olacağını biliyorduk. İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

