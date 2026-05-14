  • Dusan Alimpijevic: Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda bunu başardık
Dusan Alimpijevic: Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda bunu başardık

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) şampiyonluğa ulaşamadıkları ancak sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 11:18
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, normal sezonda kulüp tarihinin ligdeki en yüksek galibiyet sayısına ulaşıp harika bir işe imza attıklarını belirterek, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle tamamladı.

16 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak son maçın ardından Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri belli olacak. Fenerbahçe Beko, kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve siyah-beyazlılar ikinci olacak. Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise Beşiktaş GAİN, normal sezonu zirvede bitirecek.

Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyeti dolayısıyla harika hissettiklerini belirten Sırp başantrenör, "Bu, Beşiktaş'ın tarihinde tek bir sezondaki en fazla galibiyet sayısı. Bu sezon bir rekor daha kırdık ve bunun için oyuncularımla ve kulübümle gurur duyuyorum. Harika işler başardık. Normal sezonu birinci ya da ikinci bitireceğimizi görmek için Fenerbahçe Beko'nun son maçını bekleyeceğiz. Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor. Eğer sezon başlamadan önce biri bize gelip, son maç öncesinde birinci mi ya da ikinci mi olacağımızı bekleyeceğimizi söyleseydi, sanırım hiç kimse buna inanmazdı. Bu derbi galibiyeti, herkes için güven demek." ifadelerini kullandı.

"TUTARLILIK, CİDDİ BİR KULÜP OLUP OLMADIĞINIZI GÖSTERİR"

BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) şampiyonluğa ulaşamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Dusan Alimpijevic, sürdürülebilir başarının önemine vurgu yaptı.

Avrupa Kupası'nda kötü bir sezon geçirmediklerini kaydeden Alimpijevic, "BKT Avrupa Kupası'nı kazanamadığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Final oynadık. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda bunu başardık. Her şey tutarlılık gerektirir. Avrupa Ligi'nde 4 kez Dörtlü Final'e yükselen takımlar var. Yatırım yapmayı bırakıyorlar mı? Hayır, bırakmıyorlar. Her sezon yatırım yapıyorlar ve tekrar oraya çıkıyorlar. Tutarlılık, ciddi bir kulüp olup olmadığınızı gösterir." şeklinde görüş belirtti.

  • Dusan Alimpijevic
  • Beşiktaş GAİN
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

