İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Alimpijevic: Oyuncularım ortaya bir karakter koydu
Spor

Dusan Alimpijevic: Oyuncularım ortaya bir karakter koydu

Beşiktaş GAİN Koçu Dusan Alimpijevic, Karşıyaka galibiyetinin ardından oyuncularının karakter gösterdiğini belirterek, taraftarları Lietkabelis maçında tribünlere desteğe çağırdı.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: Oyuncularım ortaya bir karakter koydu
ABONE OL

Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. Hafta maçında deplasmanda Karşıyaka'yı mağlup etti.

Karşıyaka galibiyetinin ardından Beşiktaş GAIN koçu Dusan Alimpijevic:

"Oyuncularımla gurur duyuyorum, burada çok iyi bir iş çıkardık ve şimdi eve gidip hak ettiğimiz şekilde dinleneceğiz. Şimdi önümüzde Lietkabelis ile önemli bir maçımız var, tüm taraftarlarımızı tribüne desteğe çağırıyorum çünkü bu takım bu desteği hak ediyor. Bugün maç sonunda oyuncularım ortaya bir karakter koydu ve aldıkları hücum ribaundlarıyla oyunu kontrol etti."

  • BeşiktaşGAİN
  • DusanAlimpijevic
  • LietkabelisMaçı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.