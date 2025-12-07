Dusan Alimpijevic: Oyuncularım ortaya bir karakter koydu

Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. Hafta maçında deplasmanda Karşıyaka'yı mağlup etti.

Karşıyaka galibiyetinin ardından Beşiktaş GAIN koçu Dusan Alimpijevic:

"Oyuncularımla gurur duyuyorum, burada çok iyi bir iş çıkardık ve şimdi eve gidip hak ettiğimiz şekilde dinleneceğiz. Şimdi önümüzde Lietkabelis ile önemli bir maçımız var, tüm taraftarlarımızı tribüne desteğe çağırıyorum çünkü bu takım bu desteği hak ediyor. Bugün maç sonunda oyuncularım ortaya bir karakter koydu ve aldıkları hücum ribaundlarıyla oyunu kontrol etti."