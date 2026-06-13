İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Alimpijevic: Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor
Spor

Dusan Alimpijevic: Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor

Beşiktaş GAİN Başantrenör Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, oyuncularının "büyük kahramanlık" gösterdiğini söyledi.

Alimpijevic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamasında, "Seride 1-0 öne geçtik. Şimdi dinlenmemiz ve ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor. Bu kadar eksiğe rağmen bu kadar sert bir seriyi böyle iyi oynamak bizim için sevindirici." diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada etkili performans gösteren Berk Uğurlu ile ilgili bir soruya ise "Her maç farklı oyuncu öne çıkabiliyor. Bugün de Berk öne çıktı ama biz takım olarak kazandık." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

  • Dusan Alimpijevic
  • beşiktaş gain
  • basketbol

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.