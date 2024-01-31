Dusan Alimpijevic: Problem çıkartacağımızı söyleyebilirim

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic, seviyelerinin altında kaldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "Kendi seviyemizin altındaydık. Evimizde seyircimize güzel bir maç gösteremediğimiz için üzgünüm. Rakip bizim oyunumuzu bozdu. Kendi akışımızdan uzaklaştırdılar ve düzenimizin dışına çıkardılar. Kendi evimizde 95 sayı yedik ama deplasmanda aynı takımı 65 sayıda tutmuştuk. Rakip de hatalardan iyi faydalanan bir takım. Sezon başında konuşurken play-off hedefimizi söylemiştik. Bu hedefi tutturduk ama bu maçla birlikte saha avantajını kaybettik. Diğer gruptan kimle eşleşirsek eşleşelim onlar için problem çıkartacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Alimpijevic, Avrupa Kupası'nda bu sene yüksek bir rekabetin olduğuna dikkati çekerek, "Tüm takımların bütçeleri ve kadroları iyi seviyede. Avrupa Kupası'nda Avrupa Ligi kalitesinde birçok oyuncu var. Hem ligde hem Avrupa Kupası'nda hem Türkiye Kupası'nda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Türkiye Ligi gibi Avrupa'nın en iyi iki liginden birinde sezonu ilk 4'te bitirmeye doğru ilerliyoruz. Geçen sene küme düşmekten son anda kurtulan bir takım için bu iyi bir gidişat. Her turnuvada gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris Basketball Başantrenörü Tuomas Iisalo ise maçla ilgili "Zorlu bir maça geleceğimizi biliyorduk. Bizi grupta kendi sahamızda mağlup eden tek takımdı. Çok disiplinli ve yetenekli bir takım. 40 dakika boyunca iyi oynadık. Ligde de bu şekilde oynamamız lazım. Takımın performansından çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

