Spor

Dusan Alimpijevic: Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var

BKT EuroCup'ın 13. haftasında sahasında Ratiopharm Ulm'ü mağlup eden Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

7 Ocak 2026 Çarşamba 09:48
Dusan Alimpijevic: Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var
BKT EuroCup'ın 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Ratiopharm Ulm'ü farklı mağlup ederek B Grubu'ndaki dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, tribünlerdeki boşluklara vurgu yaparak camiaya net bir mesaj verdi.

"EUROCUP MI KAZANMAK İSTİYORUZ YOKSA BİR MAÇI MI?"

Alimpijevic, "48 saat önce Fenerbahçe'ye karşı kapalı gişe bir maç oynadık. Bugün ise salonun neredeyse yarısı boştu. Beşiktaş camiası olarak ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor. EuroCup'ı mı kazanmak istiyoruz, yoksa bir maçı kazanmak mı?" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Süper Lig'de lider konumda olduklarını hatırlatan Sırp koç, EuroCup hedefinin altını çizerek, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Çeyrek finale doğrudan katılma mücadelesi veriyoruz. Büyük maç, küçük maç yok. Bu yolda tüm maçlarda taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki üç maçı deplasmanda oynayacağız, bu yüzden bugün salonun dolu olmasını bekliyordum. Zor olduğunu biliyorum ama yalnızca bir tane Beşiktaş var" sözleriyle çağrısını yineledi.

  • Dusan Alimpijevic
  • Beşiktaş GAİN
  • BKT EuroCup

