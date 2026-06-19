Dusan Alimpijevic: Tüm kulvarlarda final oynadık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, değerlendirmelerde bulundu.

Alimpijevic, "Birkaç yıl önce buraya geldiğimde hayal edemeyeceğim bir yerdeydik. Şimdi ise Türk basketbolunun zirvesine geldik. Tüm kulvarlarda final oynadık ve en iyi kulüplerden biri haline geldik. Bu taraftarlar çok özel. Açıkçası üç günde iki kez bu kadar salonun dolacağını düşünmüyordum. Yine geldiler ve yine her şeylerini verdiler. Bizi desteklediler. Bu, Beşiktaş ailesinin ne kadar iyi temsil edildiğinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Alimpijevic, "Tüm oyuncularımla kalbimden gurur duyuyorum. Bugün tüm risklere rağmen sakat sakat oynayan 4 oyuncuma ayrıca tebrikler. Hepsi ile gurur duyuyorum. Sarunas'ı çok seviyorum. Bence Avrupa'daki en iyi koç. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.