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Spor

Dusan Alimpijevic'ten fikstür tepkisi!

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından oyuncularının mücadele gücüne vurgu yaptı. Sırp çalıştırıcı, play-off organizasyon planlamasına tepki göstererek yoğun fikstür nedeniyle bir oyuncularını daha kaybettiklerini söyledi.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 00:29 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic'ten fikstür tepkisi!
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Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko karşısında alınan 93-68'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Dusan Alimpijevic'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

"İlk maçtan sonra söylediğim gibi, oyuncularım birer kahraman.Asla vazgeçmeyip sonuna kadar birlikte savaşıyorlar ve büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Bugün 18 günlük aranın ardından peş peşe maçların oynatıldığı, çok kötü bir play-off organizasyon planlaması sebebiyle bir kez daha bir oyuncumuzu kaybettik."

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