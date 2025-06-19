Dusan Tadic: Ajax benim kulübüm

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-lacivertli kulübe veda eden Dusan Tadic, önemli açıklamada bulundu.

Tecrübeli oyuncu Dusan Tadic, Hollanda basını De Telegraaf'a geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

"AJAX BENİM KULÜBÜM"

Geri dönüşe açık olduğunu belirten Tadic, "Ajax benim kulübüm. Bu yüzden geri dönüş ihtimaline her zaman açığım. Nasıl gideceğini göreceğiz." sözlerini kullandı.

AJAX PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce oynadığı Ajax'ın 5 yıl formasını giymişti. Ajax'ta 241 maça çıkan Tadic, 105 gol, 112 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.