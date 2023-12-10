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Spor

Dusan Tadic asist krallığında zirvede!

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Dusan Tadic, Beşiktaş maçının 10. dakikasında Dzeko'nun attığı golün pasını vererek ligde 6. asistine ulaştı ve zirveye yükseldi.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 00:47 - Güncelleme:
Dusan Tadic asist krallığında zirvede!
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 11. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 10. dakikada Edin Dzeko'ya asist yaparken, 63. dakikada ise penaltıdan topu filelere gönderdi. Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 7. golüne imza atarken, asist sayısını da 6'ya yükseltti. Tadic, 90+2. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 4 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

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