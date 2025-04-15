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  • Dusan Tadic Balkanların gündeminde! ''Mourinho'yu sevindirdi''
Spor

Dusan Tadic Balkanların gündeminde! ''Mourinho'yu sevindirdi''

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda en çok maça çıkan isim olan Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında attığı 2 golle ligdeki katkısını 11 gol 11 asiste çıkardı. Avrupa'da da 2 gol 4 asistle oynayan 36 yaşındaki Sırp yıldız için Balkan basını övgü dolu ifadeler kullandı.

Akşam15 Nisan 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Dusan Tadic Balkanların gündeminde! ''Mourinho'yu sevindirdi''
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Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye katılan ve 2 yıldır en çok maça çıkan futbolcu olmayı başaran 36 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic, özellikle bu sezon gördüğü tepkilere rağmen verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Neredeyse hiç maç kaçırmayan deneyimli oyuncu Sivas'ta attığı 2 golle birlikte bu sezon ligde 29 maçta 11 gol 11 asistlik performans sergiledi. 16 Avrupa maçında ise 2 gol 4 asistle oynadı. Sezon sonunda eski takımı Ajax'a gitmesi beklenen Tadic için Balkan basını övgü dolu haberler yaptı. Novosti, "Tadic, direnen Sivasspor'u iki golle susturup Mourinho'yu sevindirdi. Süper Lig'deki başarılı performansını tekrar ederek 11 golün yanı sıra 11 de asist yaptı" dedi.

ŞAMPİYONLUK TAKİBİ!

Sputnikportal'daki haberde de, "Bu Dusan Tadic'in güzelliği. Gerçekten Sivas karşısındaki performansı muhteşemdi. Geçen yılki performansını yine sergiledi. Şampiyonluk takibini 2 şık golle sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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