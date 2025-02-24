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Spor

Dusan Tadic derbide ilkin peşinde!

Fenerbahçe'nin başarılı Sırp yıldızı Dusan Tadic Galatasaray ile oynanacak derbide ilki başarmanın peşinde olacak.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Dusan Tadic derbide ilkin peşinde!
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Oyun zekasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Dusan Tadic, bu akşam bir ilki başarmak istiyor.

Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından olan Dusan Tadic, Galatasaray derbisinde şanssızlığına son vermek istiyor.

Sırp yıldızın Cimbom'a 3 maçta golü ve asisti bulunmuyor.

BU SEZON TADIC

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması giydiği 37 resmi maçta 10 gol attı ve 15 asiste imza attı.

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