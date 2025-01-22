Strahinia Pavlovic için Milan'la temas kuran Fenerbahçe, 23 yaşındaki Sırp savunmacının transferi için 20 milyon euro ve bonuslar teklif etti. İtalyan basını, Milan'ın 18 milyon euroluk bir beklentisinin olduğunu ve sarı lacivertlilerin önerdiği rakam kırmızı siyahlıları ikna ettiğini yazdı. Gazzetta dello Sport, Ekim 2024'ten yana düzenli forma şansı bulamayan Sırp oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığını bildirdi. Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Alman ve İngiliz kulüplerinin de radarında olan vatandaşıyla iletişim kurdu ve İstanbul için olumlu referans verdi.

GÖRÜŞMELER 5 GÜN ÖNCE BAŞLADI

İtalyan basınında çıkan haberlerde Pavlovic transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "F.Bahçe, Sırp savunma oyuncusu için Milan'a resmi teklifte bulundu. Bu, Türklerin defans oyuncusuna yönelik ilk girişimi değil ancak bu sefer Mourinho'nun takımının birkaç şansı daha olabilir. Milan ile Fenerbahçe'nin perşembe günü; Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Girona karşılaşmasının ardından tekrar bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Taraflar arasında yapılacak olan müzakere sonrası hafta sonu karar verilecek.

BU SEZON 14 MAÇTA OYNADI

Savunma oyuncusu pahalı bir bonservis karşılığında takımdan ayrılabilir. Ya da satın alma opsiyonu bulunan bir anlaşmayla Türkiye'ye gidebilir. Böylece Türkler daha sonra 20 milyon civarında bir meblağ karşılığında tapusunu alabilir. Geçtiğimiz yaz Milan'a gelen Pavlovic için Salzburg'a 18 milyon euro artı 2 ikramiye ödendi." Milan'da aldığı sürelerden memnun olmayan Sırp stoper bu sezon toplam 14 resmi maçta görev aldı. Sadece 923 dakika sahada kalan Pavlovic Serie A'da attığı 1 golle takımına katkı sağladı.