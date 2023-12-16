Dusan Tadic eski kulübünü pişman etti

Sezon başında Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic'in sarı lacivertlilerdeki performansı, Ajax'ı pişman etti.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı lacivertlilerin en skorer isimlerinden olan Sırp yıldız için sosyal medyada Hollandalı taraftarlar, "Tadic'i özlüyoruz", "Ne oyuncuydu ama!" gibi mesajlar paylaştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

AJAX PERFORMANSI

35 yaşındaki yıldız, Ajax forması ile ise 241 maça çıkıp 105 gol, 112 asistlik katkı vermişti