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Spor

Dusan Tadic: Favorim İngiltere

Fenerbahçe'nin Sırbistanlı futbolcusu Dusan Tadic, ülkesinin İngiltere ile oynayacağı maçtan önce konuştu. Tadic, turnuvanın favorisinin İngiltere olduğunu söyledi.

15 Haziran 2024 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Favorim İngiltere
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, ülkesinin İngiltere ile pazar günü oynayacağı maç öncesinde açıklamada bulundu.

Tadic, Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), rakipleri İngiltere'nin favoriler arasında olduğunu belirtti.

Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonunda, Sırbistan takım kaptanı olarak yer alacak Tadic, İngiltere'nin yeni nesil bir futbol organizasyonu kurduğunu aktardı.

İngilizlerin artık yaratıcı oyuncuları bulunduğunu dile getiren 35 yaşındaki oyuncu, "Bizi hafife aldıklarını düşünmüyorum. Elbette maçın favorisi İngiltere. Bu turnuvanın da favorisi olduklarını düşünüyorum ancak bunun çok fazla bir anlamı yok. İngiltere'nin artık farklı oyuncu profilleri var. Şimdi daha fazla 10 numaraları var ve gerçekten yaratıcı oyunculara sahipler." diye konuştu.

Tadic, İngiltere'nin önceki yıllarda çok daha farklı bir milli takıma sahip olduğunu vurgulayarak, "Şu anki takım yeni bir nesil. Premier Lig'e getirilen teknik direktörlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Guardiola, Arteta, pek çok oyuncuyu geliştirdiler, çok yukarılara taşıdılar. Birçok oyuncunun bu antrenörlerle birlikte büyüdüğünü ve şu anda en iyi oyunculardan biri olduklarını düşünüyorum. En büyük sebeplerden biri de bu, üstelik yetenekleri de." değerlendirmesinde bulundu.

Tadic ayrıca Real Madrid'de forma giyen genç oyuncu Jude Bellingham'ı İngiltere'nin en büyük yetenekleri arasında gördüğünü de sözlerine ekledi.

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