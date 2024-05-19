Dusan Tadic: Galatasaray'dan daha iyiydik

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, 1-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic maçı değerlendirerek, "Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Maçtan önce konuştuğumuz, saha içinde beraber kalmalıydık, sürekli beraber oynamalı, vazgeçmemeliydik. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmeden mücadeleyi sürdürecektik. Bunu konuştuk. Kırmızı kart öncesinde baskın taraf bizdik. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti.' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, 'Biraz daha akıllı hareket ettik. Evet geride beklemek icap ettik ama kompakt hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Farkımızı bugün herkese gösterdik." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic son olarak, "Açıkçası içeride ambiyans harikaydı. Her zaman olduğu gibi biz derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Duygular da bu işin içinde. Bu maçtan önce aramızda konuştuk; kalbimiz sıcak olmalı ama kafamız soğuk olmalıydı, bu çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe taraftarları için bu maç çok önem taşıyordu. Ben bir Sırp'ım ama bu maç adeta bir hayat meselesi, bunu biliyorum. Sakin kalmamız çok önemliydi. Her zaman her şeyinizi vermelisiniz. Negatif his, şikayet olmamalı ama biz futbolcular, takımımız için doğru kararlar vermeliyiz. Her zaman duygu yüklü hareket ederseniz doğru kararlar veremezsiniz. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu." yorumunu yaptı.