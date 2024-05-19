İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2024 Pazar / 12 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Tadic: Galatasaray'dan daha iyiydik
Spor

Dusan Tadic: Galatasaray'dan daha iyiydik

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

19 Mayıs 2024 Pazar 21:48 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Galatasaray'dan daha iyiydik
ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, 1-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic maçı değerlendirerek, "Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Maçtan önce konuştuğumuz, saha içinde beraber kalmalıydık, sürekli beraber oynamalı, vazgeçmemeliydik. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmeden mücadeleyi sürdürecektik. Bunu konuştuk. Kırmızı kart öncesinde baskın taraf bizdik. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti.' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, 'Biraz daha akıllı hareket ettik. Evet geride beklemek icap ettik ama kompakt hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Farkımızı bugün herkese gösterdik." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic son olarak, "Açıkçası içeride ambiyans harikaydı. Her zaman olduğu gibi biz derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Duygular da bu işin içinde. Bu maçtan önce aramızda konuştuk; kalbimiz sıcak olmalı ama kafamız soğuk olmalıydı, bu çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe taraftarları için bu maç çok önem taşıyordu. Ben bir Sırp'ım ama bu maç adeta bir hayat meselesi, bunu biliyorum. Sakin kalmamız çok önemliydi. Her zaman her şeyinizi vermelisiniz. Negatif his, şikayet olmamalı ama biz futbolcular, takımımız için doğru kararlar vermeliyiz. Her zaman duygu yüklü hareket ederseniz doğru kararlar veremezsiniz. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu." yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.