Dusan Tadic haftalar sonra suskunluğunu bozdu!

Bu sezon savunma performansıyla da öne çıkan Fenerbahçe için Alanya karşısındaki 2-2'lik beraberlik hayal kırıklığına neden oldu. Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 20 Aralık'ta 4-3 kazanılan Kayseri maçından sonra ilk kez bir karşılaşmada 1'den fazla gol yedi.

TADİC DÖNDÜ



Haftalardır suskun kalan Dusan Tadic, Alanya karşısında attığı golle geriye düşen takımı adına skoru eşitleyen isimdi. En son 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Sırp yıldız, sonrasında forma giydiği 11 karşılaşmada sadece 2 asistlik katkı verebilmişti.

Beşiktaş'a karşı penaltıdan gol sevinci yaşayan Tadic, aynı maçta bir penaltıdan yararlanamayıp, ardından Spartak Trnava ve İstanbulspor maçlarında da beyaz noktada hayal kırıklığına uğramıştı. Uzun süren şanssızlığını kıran Tadic'in performansı Alanyaspor karşısında da beraberliği getirse de galibiyete yeterli olmadı.