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Spor

Dusan Tadic haftalar sonra suskunluğunu bozdu!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic haftalardır süren gol suskunluğunu dün akşam Alanyaspor karşısında bozdu ancak takımın 3 puanı almasına yetmedi.

Fanatik12 Şubat 2024 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Dusan Tadic haftalar sonra suskunluğunu bozdu!
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Bu sezon savunma performansıyla da öne çıkan Fenerbahçe için Alanya karşısındaki 2-2'lik beraberlik hayal kırıklığına neden oldu. Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 20 Aralık'ta 4-3 kazanılan Kayseri maçından sonra ilk kez bir karşılaşmada 1'den fazla gol yedi.

TADİC DÖNDÜ

Haftalardır suskun kalan Dusan Tadic, Alanya karşısında attığı golle geriye düşen takımı adına skoru eşitleyen isimdi. En son 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Sırp yıldız, sonrasında forma giydiği 11 karşılaşmada sadece 2 asistlik katkı verebilmişti.

Beşiktaş'a karşı penaltıdan gol sevinci yaşayan Tadic, aynı maçta bir penaltıdan yararlanamayıp, ardından Spartak Trnava ve İstanbulspor maçlarında da beyaz noktada hayal kırıklığına uğramıştı. Uzun süren şanssızlığını kıran Tadic'in performansı Alanyaspor karşısında da beraberliği getirse de galibiyete yeterli olmadı.

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