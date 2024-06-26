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Spor

Dusan Tadic: Hayal kırıklığına uğradık

EURO 2024'e veda eden Sırbistan'da kaptan Dusan Tadic ve teknik direktör Dragan Stojkovic, Danimarka maçının ardından görüşlerini aktardı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Hayal kırıklığına uğradık
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EURO 2024'e veda eden Sırbistan Milli Takımı'nda kaptan Dusan Tadic, 0-0 biten Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tadic, "Son 16 turuna kalamadığımız için hayal kırıklığına uğradık ama bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum.' dedi.

Yıldız isim ayrıca, 'Bu takım ve ülkemiz için her şeyimizi verdik." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Dragan Stojkovic ise hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "O adımı atamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. Oyun denkti, bir şans ve gol arıyorduk ama maalesef başaramadık.' dedi.

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Sırp hoca, 'Çocuklarımla gurur duyuyorum. Sırbistan çok dengeli bir grupta kendini olumlu bir şekilde gösterdi. Sırbistan taraftarları bu takımla gurur duymalı. Son saniyeye kadar mücadele ettik ve taraftarlarımıza bizi üç maçta da mükemmel bir şekilde destekledikleri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

  • Sırbistan Milli Takım
  • Dusan Tadic
  • Dragan Stojkovic

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