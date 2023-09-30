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Spor

Dusan Tadic için Ajax iddiası! ''Kesinlikle geri dönecektir''

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, yıldız futbolcunun bir kaç sene içerisinde Hollanda temsilcisine döneceğini belirtti.

30 Eylül 2023 Cumartesi 01:32 - Güncelleme:
Dusan Tadic için Ajax iddiası! ''Kesinlikle geri dönecektir''
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Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, kulüpten ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'le ilgili açıklamalarda bulundu.

"AJAX'A GERİ DÖNECEK"

Jansen, Tadic'in Ajax'a teknik direktör olarak geri döneceğini düşündüğü söyledi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"Kesinlikle geri dönmek istiyor." diyen Freek Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i, on yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum ve o da bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçekten Ajax hissine sahiptir." ifadelerini kullandı.

"BOŞA BİR UĞRAŞTI"

Tadic'in kulüpten ayrılmasına şaşırmadığını da dile getiren Jensen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı." diye konuştu.

"YAŞANANLAR TADIC'İ ÜZÜYOR"

"Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor." diyen Jansen, "Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı. Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var." sözlerini sarf etti.

AJAX PERFORMANSI

2018-2023 yılları arasında Ajax forması giyen Sırp futbolcu, Hollanda ekibinde 241 maçta, 105 gol attı ve 122 asist yaptı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Tadic, Ajax'tan ayrılmasının ardından Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki futbolcu, şu ana dek sarı-lacivertli takımda 13 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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