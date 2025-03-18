Avrupa'dan elenen ve ligde kritik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic en çok eleştirilen isimlerden biri haline geldi.

Geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan 36 yaşındaki yıldız, bu yıl 26 gole doğrudan katkı sağlamasına rağmen özellikle kritik maçlardaki etkisiz futbolu nedeniyle "ağır" ve "yaşlandı" yorumlarına maruz kaldı.

HOLLANDA'YA DÖNEBİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Hollanda basınında Ajax'a döneceği yönündeki haberler giderek artıyor.

Fenerbahçe, bu sezon ligde 7 maçta puan kaybederken (5 beraberlik, 2 mağlubiyet), Tadic bu karşılaşmalardan yalnızca ilk yarısı 2-2 biten Samsunspor maçında (1 gol, 1 asist) skora katkı yapabildi.

KRİTİK MAÇLARDA ETKİSİZ

Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken, Tadic'in performansı bir kez daha tartışma konusu oldu.

Bu sezon 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asistle oynasa da, özellikle son haftalarda beklentilerin altında kaldı. İlk Rangers maçındaki performansı yetersiz bulunan deneyimli oyuncu, rövanşta ise 46 dakika sahada kaldı ve penaltı kaçırarak eleştirilerin hedefi haline geldi.

Ayrıca, kritik Galatasaray derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarındaki etkisiz görüntüsü, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

SON 5 MAÇTA KAYIP

Geçen sezon 56 maçta 16 gol ve 16 asistle oynayarak dikkat çeken Tadic, bu yıl da benzer rakamlara yaklaşsa da son haftalardaki düşüşüyle tepki çekti.

Ligde oynadığı son 5 maçta asist yapamazken, sadece 3-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesinde 1 gol atabildi.

AJAX İDDİALARI KUVVETLİ

Fenerbahçe'nin, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Tadic ile henüz yeni bir anlaşmaya varmaması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Hollanda basınına göre Sırp futbolcu eski takımı Ajax ile anlaşmaya vardı. Ajax'ın geçici genel menajeri Menno Geelen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski oyuncularımızla iyi iletişim halindeyiz ancak transfer kararlarını futbol direktörümüz Alex Kroes veriyor" ifadelerini kullandı.