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Spor

Dusan Tadic imzayı atıyor! Kimse bunu beklemiyordu

Dusan Tadic için yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun imza atacağı kulüp belli oldu. Dusan Tadic transferinin detayları haberimizde…

Haber Merkezi29 Mayıs 2025 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Dusan Tadic imzayı atıyor! Kimse bunu beklemiyordu
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Dusan Tadic iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sarı lacivertlilerin Konyaspor ile oynayacağı maç sonrası takıma veda edecek olan Sırp yıldızın yeni adresiyle ilgili haberi İtalyan basını açıkladı. Dusan Tadic için Hollanda ve İngiltere'den de talipler bulunuyordu. İşte detaylar...

DUSAN TADİC İMZAYI ATIYOR

Dusan Tadic yaz aylarında yeni takımına imzayı atmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberde; Ajax ve Southampton'ının da kadrosuna katmak istediği 36 yaşındaki futbolcunun tercihini Serie A ekiplerinden Bologna'dan yana kullanabileceğini aktarıldı.

Haberde daha önce Serie A'da forma giymeyen Dusan Tadic'in kariyerinin son döneminde farklı bir deneyim yaşamak istediği ve bu nedenle Bologna'nın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

AJAX İKNA ÇABASINDA

Ajax, takımda daha önce kaptanlık yapan ve oldukça başarılı bir dönem geçiren Dusan Tadic'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda basınında yer alan haberde; Başkent ekibinin deneyimli futbolcu ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra Ajax'ın, Dusan Tadic'e önereceği kontratta emeklilik sonrası teknik ekipte yer vermeyi planladığı öne sürüldü.

109 MAÇTA 64 GOL KATKISI

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 109 maça çıkan Dusan Tadic takımı adına 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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