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Spor

Dusan Tadic istatistiklerde Trezeguet'yi solladı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic aynı mevkide görev yapan Trabzonsporlu Mahmud Trezeguet'ye istatistiklerde üstünlük kurmuş durumda.

Sabah17 Mart 2024 Pazar 13:34 - Güncelleme:
Dusan Tadic istatistiklerde Trezeguet'yi solladı
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde her iki takımın dikkat çeken ismi Dusan Tadic ve Mahmud Trezeguet ile ilgili bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, aynı bölgede oynayan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'ye istatistiklerde büyük üstünlük kurdu.

17 kez gol katkısı yapan Tadic, maç başına 2.07 şut pası verdi. Rakip ceza sahasında 5.55 topla buluşan Sırp kanat, kilit pasta da 1.34'le rakibine üstünlük kurdu.

Trezeguet ise maç başına 3.14 başarılı dripling ve 3.9 top kazanmayla Tadic'e karşı önde.

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