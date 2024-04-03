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Spor

Dusan Tadic: Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım gol yoktu

Fenerbahçe'de attığı golle Adana Demirspor karşısında alınan galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, mücadeleyi değerlendirdi.

3 Nisan 2024 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım gol yoktu
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Fenerbahçeli Dusan Tadic, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Uzaktan attığı golle ilgili Dusan Tadic, "Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu, bu ilk oldu. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık." dedi.

TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Trabzon'daki olaylarla ilgili Dusan Tadic, "Trabzonspor maçıyla alakalı çok fazla değerlendirme yapamadık. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Oraya da futbolumuzu oynamaya, kazanmaya gitmiştik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istemiştik. Onları da memnun ettiğimizi düşünüyorum. Güzel goller attık, güzel organizasyonlar çıkardık. Çok fazla geçmişe bakmamak lazım. Son maçta oynadığınız kadar iyisininizdir. Her zaman geleceğe bakmalısınız. Futbol zalim bir oyun, çünkü her zaman en iyisini ortaya koymalısınız." ifadelerini kullandı.

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