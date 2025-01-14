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Spor

Dusan Tadic: Mourinho bana 'şut çek' diyor

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asist yapan Dusan Tadic, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 01:47 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Mourinho bana 'şut çek' diyor
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asist yapan Dusan Tadic, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO BANA 'ŞUT ÇEK' DİYOR"

36 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada, "Bazen bencil olabilirim ama bencil olsaydım kariyerimde 300 asist olmazdı. Bitiricilik anlamında şut atabilirim, hocamız da bana bunu söylüyor, ailem de bana bunu söylüyor. Pozisyonları gördüğünüzde o an pas atmanın daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"SON MAÇLARDA ÇOK FIRSAT YARATTIK"

Sırp futbolcu ayrıca, "Son maçlarda çok fırsat yarattık. Özellikle Hatay'a çok daha fazla gol atabilirdik. Bugün de aynı şekilde ilk yarıda 3-4 gol atabilirdik. Gol pozisyonlarında çok daha kararlı olmalıyız. Aynı şekilde savunmada da daha iyi olabiliriz." dedi.

TADIC'TEN FARK YARATAN PERFORMANS

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça da damga vuran isimlerden biri oldu ve karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic (4 maç), ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda (15; 8 gol & 7 asist)

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