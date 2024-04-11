İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3058
  • EURO
    34,6894
  • ALTIN
    2461.31
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Dusan Tadic: Sonuçtan mutlu değiliz

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gollerden birini kaydeden Dusan Tadic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Tadic, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

11 Nisan 2024 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Sonuçtan mutlu değiliz
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan mutlu olmadıklarını söyleyen Tadic, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Sonrasında yemememiz gereken goller yedik. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Maçtan önce konuştuğumuz şey, rakibe alan vermemekti, dikkat etmeliyiz demiştik. Topla oynamayı beceren bir rakip. İkinci yarı son 30 dakika çok daha iyiydik. Biz de fazlasıyla zorluklar yarattık rakibe. 3-0'dan 3-2'ye dönmek pozitif ama biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz." dedi.

İstanbul'daki rövanşı işaret eden yıldız oyuncu, "Bana göre rakip özellikle son 30 dakikada daha da yoruldu. Biz daha yakın oynadık rakibe defansif anlamda. Fiziksel anlamda üstün geldik. Zorluklar yaşattık. Rakibi analiz edeceğiz. Bu sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Her maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. İstanbul'da 1 maç daha var. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi bir futbolla yarı finale yükselmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.