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Spor

Dusan Tadic: Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2023 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 5-0 kazanılan ve kendisinin de 1 gol attığı Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖLDÜRÜCÜ MENTALİTE"

Son maçlardaki oyuna dikkat çeken Tadic, "Kesinlikle kazanmak çok önemli. Böyle bir oyun sergileyerek kazanmak çok önemli. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var çünkü en büyük kulüplerden biri. Bizim de buna göre hareket etmemiz gerekiyor hem saha içinde hem saha dışında. Beni mutlu eden şeylerden biri de son maçlarda gösterdiğimiz öldürücü mantalite. İkiyi üçü, daha fazla golleri arıyoruz. Büyük takımlar böyle oynar." dedi.

"TADIC ON FIRE HOŞUMA GİDİYOR"

Taraftarların kendisi için söylediği "Tadic on fire" şarkısı için konuşan yıldız oyuncu, "Tadic on Fire şarkısını duymak çok özel. Önceki takımlarımda da bu çalıyordu. Benim için çok güzel. Ne diyebilirim ki... Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmazlar." sözlerini sarf etti

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