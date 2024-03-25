Dusan Tadic, Trabzon'da yaşananları değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Sırp kaptanı Dusan Tadic, Sırbistan Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in sözleri...

"10-15 GÜN BOYUNCA KANIM DURMADI"

2016'da Galler'e karşı oynadıkları milli maçta Neil Taylor'ın attığı dirsek sonucu burnunun kırılması hakkında...

"Yaklaşık 10-15 gün boyunca kanım durmadı. Ciddi sorunlar yaşıyordum ve daha sonra Southampton'daki kulübüme döndüğümde doktor çok şaşırdı. "Nasıl futbol oynuyorsun bilmiyorum, oynayamıyorsun" dedi. Ondan sonra kendimi çok kötü hissettim, gücüm kalmamıştı. "Hiç kanın yok" dedi. Bana infüzyon yapmak zorunda kaldılar. Ve bütün maç boyunca kanımı durduramadılar. Bana çıkmam gerektiğini söylediler, ben de Dr. Mladenovic'e burnumu düzeltmesini söyledim. O anda burnumu düzeltti ve ben de oyuna devam ettim."

"BANA VURANI ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

"Kelimenin tam anlamıyla, jargonda bana vuran oyuncuyu öldürmek istedim. Bir sol bek vardı, Neil Taylor. Aston Villa'da oynuyordu. Kendimi o kadar kötü hissettim ki bir sonraki maça çıktığımızda ona karşı oynayacağım maçı düşündüm. Yani kelimenin tam anlamıyla onu yok etmeyi düşünüyordum. Yani onu almalısın. Onu, topu ve onu yiyeceğim. Topu süreceğim, sırtımda taşıyacağım. Kelimenin tam anlamıyla her yerimde ve ona vuracağım. Ona her şeyi yapacağım. Tek düşündüğüm buydu. Ve o maça çıkmadı. O kadar üzülmüştüm ki anlatamam. İlk 11'de olmadığını görünce kendimi çok kötü hissettim. Onu gerçekten kötü hissettirmek istedim."

"YETENEK DİYORSAK EN İYİSİ MESSI"

Dusan Tadic kariyerinde oynadığı en iyi rakibinin kim olduğuna da değindi.

"Messi, o zaman Olimpiyatlar vardı. Neymar inanılmaz. Ronaldo profesyonel bir oyuncunun nasıl davranması gerektiğinin bir örneği. Çalışarak ve arzuyla neler başardı. Ne kadar aç. Ancak size şunu söyleyeyim, yetenek diyorsak kesinlikle Messi."

"İSVİÇRE BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Katar'daki Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı yenildikleri maç hakkında...

'Bence onları yenebilirdik. Ve bunu yapmak zorundaydık. İşte biraz... Evet, o maçta daha iyiydiler. İlk yarı daha iyiydik ama golü attık ve devreye 1-0 önde gittik. İkinci yarıda soyunma odasında küçük bir tartışma yaşadık. Biraz daha çıkmamız gerektiğini, çok fazla alan bırakmamamız gerektiğini, ki buna hakkımız vardı. Biraz daha öne çıktık ve ilk şutu attık. Hemen yerleşemedik, Zomer bir pasla bizi dışarı attı 4-5 top yana gitti, Jaki'ye sekti ve o da golü yedi. Diğeri de kontra atağın sonunda ya hep ya hiç dediğimiz anda oldu. Onlar iyi bir takımdı.'

"TRABZON'DAKİ OLAYLAR

"Trabzon'da o ortamdan nasıl çıktınız?" sorusuna Tadic:

"Biraz garip ve gerçekçi değildi. Diğer taraftan bunların futbolda olmaması gerekiyor."