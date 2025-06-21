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Spor

Dusan Tadic, Yunanistan yolcusu

Fenerbahçe'deki 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni adresi netleşmeye başladı.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Dusan Tadic, Yunanistan yolcusu
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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Dusan Tadic, yeni adresini netleştirmeye yakın. Sırp futbolcu Yunanistan devi Olympiakos ile görüşmelerini sürdürüyor.

SENELİK 4 MİLYON EURO TEKLİF

Sırbistan basınından Spotske'nin haberine göre Olympiakos Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. Yunan ekibi Sırp futbolcuyla senelik 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Haberde ayrıca Tadic'in Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği ancak 36 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği istemesi nedeniyle gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 2 sezonda 109 maça çıkan Sırp yıldız, 29 gol, 35 asist kaydetti.

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