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Spor

Dusan Tadic'e Balkan basınından övgü!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic Beşiktaş derbisinde yaptığı aist ile Balkan basınında gündem oldu ve övgüleri topladı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Dusan Tadic'e Balkan basınından övgü!
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Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak imza atan ve bu sezon 52 resmi maçta oynayan Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde yine asist yaptı.

35 yaşındaki futbolcu; 15 gol, 14 asiste ulaştı. Siyah-beyazlılara karşı oynanan mücadelede Michy Batshuayi'nin attığı golde topu omzuyla indiren deneyimli futbolcu, Balkan basınından büyük övgü aldı.

"UZAYLI ASİSTİ"

Sportsportba, Tadic için en çarpıcı başlığı attı; "Dusan Tadic'ten uzaylı asisti." Derbiyle ilgili ve Tadic'in performansıyla ilgili yazılan haberde şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da oynanan derbide Dusan Tadic'in gerçekçi olmayan uzaylı asistiyle Michy Batshuayi golü attı ve Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in gerçek dışı göğüs asisti bolcu, Balkan basınından büyük görülmeye değerdi."

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