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Spor

Dusan Tadic'in tahtını yıktı! Rekor kırdıran transfer

Fenerbahçe'nin sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic, Hollanda ekibinde 1 haftada en çok forması satılan isimlerden birisiydi. Ajax'ın yeni transferi Jordan Henderson, Dusan Tadic'in rekorunu 24 saatte egale etti.

19 Ocak 2024 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Dusan Tadic'in tahtını yıktı! Rekor kırdıran transfer
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Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda kadrosuna kattığı Dusan Tadic, Ajax'ta 1 haftada forması en çok satılan isimler arasında yer alıyordu. Sırbistanlı futbolcu, Ajax taraftarı tarafından oldukça sevilirken, formalarında rekor satış vardı.

DUSAN TADIC'IN REKORUNU KIRDI!

Jordan Henderson, Suudi Arabistan ekibi Al Ittifaq'ta altı aylık dönemi sona erdirdikten sonra Ajax'a transfer oldu. Hollanda'da geniş yankı uyandıran İngiliz orta sahanın transferi rekor kırdırdı. Jordan Henderson'un forması, Dusan Tadic formasının 1 haftalık satış rekorunu 24 saatte geçti ve rekoru egale etti. Henderson'ınkini geride bırakan tek Ajax forması, 2021-22 arasındaki Bob Marley özel üretim formasıydı.

Star Gazetesi

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