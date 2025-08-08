Dusan Tadic'in yeni adresi açıklandı

Fenerbahçe ile geçirdiği 2 yılın ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Al-Wahda, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcuyu kadrosuna kattı.
VİDEOYLA AÇIKLANDI
BAE temsilcisi, 36 yaşındaki oyuncuyu bu videoyla açıkladı.
Tadic, Sırp ekiplerinden Kızılyıldız'ın da gündemine gelmişti fakat Belgrad ekibi transferden vazgeçti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.