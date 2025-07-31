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Spor

Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu! Kulüp tarihinde benzeri görülmemiş sözleşme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra hangi takımın formasını giyeceği merak konusunu olan Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli futbolcu Kızılyıldız'a imza atmaya hazırlanıyor. Kızılyıldız'ın 36 yaşındaki futbolcuya kulüp tarihinde görülmemiş bir sözleşme teklif etmesi gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu! Kulüp tarihinde benzeri görülmemiş sözleşme
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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 senenin ardından sezon sonu takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi Kızılyıldız oluyor.

Mondo'da yer alan habere göre, Kızılyıldız ile Tadic her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeler için Sırbistan'a giden Tadic'in büyük bir sürpriz yaşanmazsa imzayı atması ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech'e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Kızılyıldız'ın deneyimli futbolcuya tarihi bir sözleşme teklif ettiği ve kulüpte daha önce bu paralara imza atan kimse olmadığı aktarıldı.

Tadic'in net 2 milyon euro kazanacağı ancak bu rakamın bonuslarla birlikte çok daha yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 9 farklı bonusun yer aldığı belirtildi. Haberde bu bonuslar şunlar olarak gösterildi:

Şampiyonlar Ligi'ne katılım 200.000 euro (net)

Şampiyonlar Ligi'nde her puan için - 30.000 euro

Şampiyonlar Ligi'nde her gol veya asist için - 5.000 euro

Şampiyonlar Ligi play-off'ları ile Avrupa Ligi'ne katılım - 50.000 euro

Avrupa Ligi'nde her puan için bonus - 5.000 euro

Avrupa Ligi'nde her gol veya asist için - 5.000 euro

Sırbistan şampiyonluğu - 30.000 euro

Sırbistan Kupası şampiyonluğu - 10.000 euro

Sırbistan'daki müsabakalarda her gol veya asist için - 5.000 euro

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