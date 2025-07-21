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Spor

Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'den sene sonu ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor. Sırp oyuncu Atletico Madrid ile görüşmelerde oldukça mesafe katetti.

TRT SPOR21 Temmuz 2025 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor
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Sırp futbolcu Dusan Tadic'in yeni adresinin neresi olacağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz 2 sezonu sarı-lacivertli forma giyerek geçiren Dusan Tadic ile yollarını sezon sonunda ayrılmıştı. Eski takımı Ajax'a dönmesi de gündemde olan isim, henüz bir takımla anlaşamazken son günlerde Atletico Madrid iddiaları gündeme geldi.

ATLETICO MADRID İHTİMALİ

TRT Spor'un haberine göre Atletico Madrid, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde oldukça mesafe katetti.

ÇOK TALİBİ VARDI

Dusan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı. Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirmişti.

SEZON PERFORMANSI

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 53 maçta, 13 gol 18 asistlik skor katkısı verdi.

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