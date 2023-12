Dusan Tadic'ten Ajax itirafı

Sezon başında yıllardır oynadığı ve büyük başarılara imza attığı Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki Dusan Tadic, Hollanda basınından Voetbal Internetional'a açıklamalarda bulundu. İşte Sırp yıldızın o açıklamaları....

"TAMAMEN SAÇMALIK"

"Hollandalılar, futbol izleme şekilleri ve Ajax ile gurur duyuyor. Hollanda Okulu mu dersiniz Ajax DNA'sı mı dersinizi bilemem ama Hollanda bu konuda lider durumda. Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal ile bir futbol kültürü yaratıldı. Benim anlamadığım şu; Ajax'ta işlerin nasıl ilerleyeceğine neden bir anda bir Alman (Sven Mislintat) karar vermek zorunda kaldı? Tamamen saçmalık!"

"GÜÇLÜ OLSALAR AJAX BU KONUMDA OLMAZDI"

"Sven Mislintat'ı kimse suçlayamaz ama onu bu konuma getiren insanlar... Bu insanlar güçlü insanlar olsaydı Ajax bu konumda olmazdı."

"MISLINTAT KÖTÜ BİR ADAM DEĞİL"

"Mislintat kötü bir adam değil. Benim kalmamı istedi ve hakkımda çok iyi konuştu. Ancak Ajax gibi bir kulüpte böyle önemli bir rolde olmamalı. Mislintat hakkında kesinlikle olumsuz konuşmak istemiyorum çünkü kişisel bir şey değildi. Başka bir kulüpte onun fikirleri işe yarayabilir. Üstelik durumu çok profesyonelce ele aldı ve vedalaşma konusunda bana çok yardımcı oldu ki bunu takdir ettim."

"BİZİ GÜÇLÜ KILAN BUYDU"

"Overmars ve Ten Hag karşılıklı ilişkiyle, ruhla, aklınıza ne gelirse hepsiyle çok ilgiliydi. Hepimiz yıllarca birbirimizi daha iyi hale getirdik, çünkü her gün birbirimizi zorluyorduk. Overmars ve Ten Hag'ın ayrılmasından sonra bu his tamamen yok olmuştu. Her şeyi analiz ediyorlardı. ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlardı. Bizi güçlü kılan şey buydu."

"HEPSİ OVERMARS İLE YAŞANANLARIN SONUCUYDU"

"Oyuncu satın aldığınızda farklı karakterleri bir araya getirmeniz gerekir. Bu çok önemli. Seçimin kompozisyonu. Geçen sezon bu tamamen yanlıştı. Bunların hepsi Overmars ile yaşananların sonucuydu."