Dusan Tadic'ten EURO 2024 sözleri!

Ülkesi Sırbistan ile 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Bulgaristan karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in açıklamaları...

'BAŞARDIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYMALIYIZ'

"24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda olduğumuz için mutluyum. Bu bir stil meselesi değildi, her ne kadar stil sahibi bir şekilde bitirmek ve etkili bir şekilde kazanmak istesek de... Taraftarları gereksiz yere strese soktuğumuz için kendimi kötü hissediyorum. Bu tür maçları oynamak zordur. Özellikle de ikinci yarılarını... Hata yapmamak için endişeliydik. Bir gol yedik ve ardından oyunda stres oldu ama bu da normal. Bu büyük bir başarı. Başardığımız şeyle gurur duymalıyız, hedefimize ulaştık ve en önemlisi de bu. Daha erken olmadığı için üzgünüm ama hiçbir zaman geç değildir"

'YEDİĞİMİZ GOL BACAKLARIMIZI TİTRETTİ'

"Gerginlik her zaman olmalı. Özellikle ikinci yarıda oynamak zordu. Bir darbe aldık, ileriye mi yoksa geriye mi gittiğimizi bilmiyorduk. Karadağ'ın önde olduğunu biliyorduk ama bu ağırlaştırıcı bir durumdu. İkinci yarıya korkarak başladık, yediğimiz bir gol bacaklarımızı biraz titretti."

'BİZE NE OLUYOR' DEDİM'

Macaristan maçının sonucunu bilmeseydiniz daha kolay olur muydu?

"Belki ama bir şekilde kendinizi biliyorsunuz, 1-0 öndesiniz, burada Karadağ'ın önde olduğunu görüyorsunuz, 'Hadi, sadece bitirmek için' dedim. Bir yandan dikkatli olmak istiyorsunuz ve bu dikkat size iyi şeyler getirmeyebilir. Rakibi de kutlamalıyız çünkü daha fazla risk aldılar, biraz daha bire bir oynadılar, bizi daha doğrudan oynamaya zorladılar ve biz o kısımda çok iyi değildik. Sonuçta en önemli şey maçın iyi bitmesi. Eve gittiğimizde "bize ne oluyor?" dedim. Belki de skoru kovalarken bir gole ihtiyacımız vardı, o yüzden böyle bitmesi daha iyi oldu."

'KARAKTER SAHİBİYİZ'

"Karakter sahibi olduğumuzu gösterdik. Gürcistan'dan ve bu maçtan sonra, ileriye bile bakamıyoruz, duygular var, büyük bir yüktü. Gördüğünüz gibi, devre arası şovu oldu. İlk yarıda iyi oynadık, gol attık, birkaç iyi atağımız oldu ama ikinci golü atamadık. İkinci yarıya çekingen bir şekilde girdik, taraftarlar iyi futbol istiyorlar ama kendimize yüklediğimiz çok fazla baskı ve yük var. Uzun yıllar sonra elemeleri geçmek harika bir şey, devre arasında Karadağ'ın sonucunu biliyorduk, bu da bizi etkiledi ama en önemlisi her şeyin bitmiş olması ve EURO 2024'teki yerimizi almış olmamızdı."

'TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİM'

"Herkesten özür dilerim. Biz daha da gerginiz. Taraftarlar da öyle. Bunun için özür dilerim. Umarız bundan sonraki maçlarda taraftarları kızdırmayız ve yerlerinde oturup tüm maçı izleyebilir ve keyfini çıkarabilirler."

'ASLA TATMİN OLMUYORUM'

"Üst üste Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığımız için çok mutluyum. Bilirsiniz, her zaman daha fazlasını isteriz, bana böyle öğretildi. Asla tatmin olmamak, profesyonel futbolda böyledir. Bu benim karakterim; kibrim değil, sadece daha fazlasını istiyorsunuz, yaşınız ne olursa olsun daha fazlasını istiyorsunuz, devam ediyoruz, EURO 2024'e gidiyoruz ve orada neler yapabileceğimizi göreceğiz."