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Spor

Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye duygusal veda! ''Kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak''

2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla sarı lacivertli camiaya veda etti. Dusan Tadic yaptığı paylaşımda 'İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye duygusal veda! ''Kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak''
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Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, sosyal medya hesabından sarı-lacivertliler için bir veda açıklaması yaptı.

Tadic'in açıklaması şu şekilde:

"İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.

İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!

Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!"

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon oynayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 109 maça çıktı ve 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

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