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Spor

Dusan Tadic'ten olumlu referans! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Marko Grujic

Fenerbahçe ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı lacivertli ekip Porto formasını giyen Marko Grujic ile yakından ilgileniyor. Milli takımdan arkadaşı olan Dusan Tadic'in olumlu referansı sonrası Grujic transfer listesine eklendi. İşte detaylar...

Takvim19 Kasım 2023 Pazar 10:15 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten olumlu referans! Fenerbahçe'nin yeni hedefi Marko Grujic
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Hem Crespo hem de Miha Zajc'tan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe ara transferde orta alanı mutlaka takviye etmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu sonrasında harekete geçen sarı lacivertlilerin gündemine yeni bir isim geldi. Yönetim, Porto formasını giyen Marko Grujic'le yakından ilgilenmeye başladı.

TADIC'TEN OLUMLU REFERANS

Alınan bilgilere göre; Sırp yıldızın ismi, vatandaşı Dusan Tadic'in referansı sonrasında listeye girdi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Grujic, Sırbistan Milli Takımı'nda Tadic'le beraber forma giyiyor. Bu sezon Porto'da beklediği süreleri alamayan 27 yaşındaki futbolcu sadece 5 maçta 232 dakika görev yapabildi.

AYRILIK KARARI ALDI

Geçtiğimiz yıl 9 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan bonservisi alınan Grujic'in takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

BİR TÜRLÜ BEKLENEN ÇIKIŞI YAPAMADI

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu daha önce Hertha, Cardiff ve Kızılyıldız'da da oynadı. 2016'da Kızılyıldız'dan 6 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Sırp futbolcu bir türlü beklenen çıkışı yapamadı.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

1.91 boyunda olmasına rağmen yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Marko Grujic gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde bu transfer için girişimlere start verecek

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