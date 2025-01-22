Dusan Tadic'ten Skriniar transferi yorumu: Harika bir haber

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Lyon maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak. Lyon kuvvetli ve iyi bir takım, kaliteli oyuncuları var. Zor maç olacak. Biz Fenerbahçe'yiz. Puanlara ihtiyacımız var. Taraftarımız önünde isteğimiz galibiyet. Rakibimize saygı duyuyoruz ama en iyisini ortaya koyacağız ve kimin daha iyi olduğunu gösterme niyetindeyiz." dedi.

"Adana Demirspor maçı öncesinde hastaydın ve kulak ağrısı çekiyordun. Son durumun nedir?" sorusunu da yanıtlayan Sırp oyuncu, "Normal bir durum, çok fazla insanda virüs var, hastalık kapabiliyorsunuz. Bizler profesyoneliz, oynamaya gayret gösteriyoruz. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Adana Demirspor maçındaki 3 puan önemliydi ama geride kaldı. Şimdi odağımız Lyon maçı." ifadelerini kullandı.

MILAN SKRINIAR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Milan Skriniar için ise Tadic, "Harika bir haber! Harika bir oyuncu. Bizlere yardımcı olacaktır, hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı." açıklamasını yaptı.