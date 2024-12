Dusan Tadic'ten sözleşme açıklaması: Henüz karar vermedim

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, Eyüpspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Sırp oyuncu, geleceği hakkında da konuştu.

İşte Dusan Tadic'in açıklamaları;

"ACELE ETMEK İSTEMİYORUM"

"Ajax her zaman kalbimde olacak. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Kulüp bende her zaman özel duygular uyandırıyor ama Fenerbahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor."

"Sanırım 2025'e kadar, gelecek sezon için karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum. Benim için gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli. Para bir faktör değil. Önemli olan bir kulübün verdiği sportif garantiler."

"BENİ KİMSE ARAMADI"

"Henüz Ajax'tan Alex Kroes beni aramadı. Beni özleyen Ajaxlılar'dan geri dönmem gerektiğine dair sık sık mesajlar alıyorum. Eğer Ajax'tan ararsalar, kesinlikle tekliflerini dinleyeceğim."