İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Tadic'ten veda sözleri! ''Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak''
Spor

Dusan Tadic'ten veda sözleri! ''Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak''

Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken duygusal açıklamalarda bulundu. Taraftarlara teşekkür eden Tadic, “Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten veda sözleri! ''Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak''
ABONE OL

Fenerbahçe'nin veda ettiği Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken kısa bir açıklama yaptı.

36 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, havalimanın Dusan Tadic'e sevgi gösterilerinde bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Dusan Tadic yaptığı açıklamada "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak. Şampiyon olmak için birçok şeyi doğru yapmak gerekiyor. Eminim ki Fenerbahçe bu doğruları yapacak." dedi.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

Sarı-lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Tadic "Taraftarların ve medyanın burada olması beni çok mutlu etti. Veda etmek hiçbir zaman kolay olmamıştır. Çok güzel iki yıl geçirdim. Bu süreçte kupa kazanmamamış olmamız çok acı verici. Ancak, Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

"DZEKO İLE OYNAMAMA KARARI ALDIK"

Edin Dzeko ile birlikte son maça çıkmama kararı hakında konuşan Tadic "Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız bir karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Taraftarlar her zaman bizi destekledi. Veda şekli benim için problem değil. Stadyumda olmasını tercih ederdim ama şu an ambiyans çok iyi değil. O yüzden bu şekilde olması daha iyi oldu." dedi.

TOSIC: BİRÇOK TEKLİF VAR

Dusan Tadic'in menajeri olan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic "Tadic, Fenerbahçe'de çok iyi işler yaptı. Türk futbolunu ve burayı çok seviyor. Şampiyon olamadılar ama Tadic burada yaptıklarından dolayı çok mutlu. Birçok teklif var. Bir sonraki kulübünü söylemek için çok erken." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.