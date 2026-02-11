Dusan Vlahovic için Barcelona iddiası!

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini korurken, yıldız golcüyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sırp forvetin Sırbistan Milli Takımı'ndaki fitness antrenörü ve yakın arkadaşı Dusan Ilic, Vlahovic'in kariyerine FC Barcelona'da devam edeceğini öne sürdü.

İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Ilic, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Barcelona'ya gidecek. Juventus'tan önce Atletico Madrid ile görüşmüştü ancak Bianconeri'yi tercih etti. Reddedilmesi imkansız bir teklifti."

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki golcünün geleceği hakkında soru işaretleri bulunuyor. Bu durum, transfer iddialarını daha da güçlendiriyor.

Vlahovic, 2022 yılında Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmadan önce de Barcelona'nın radarındaydı. Katalan ekibinin uzun süredir yıldız futbolcuyla ilgilendiği biliniyor.

LEWANDOWSKİ SONRASI PLAN

ESPN'in ocak ayı sonunda yayımladığı habere göre, Barcelona yönetimi Robert Lewandowski'nin olası ayrılığı sonrası için Julian Alvarez ve Dusan Vlahovic'i adaylar arasında değerlendiriyor.

Lewandowski'nin sözleşmesinin de yaz aylarında sona erecek olması ve MLS ekibi Chicago Fire'ın Polonyalı yıldız için devrede olması, Barcelona'nın transfer planlarını hızlandırmasına neden olabilir.