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Spor

Dusan Vlahovic, Juventus'tan ayrılıyor! Avrupa devleri devrede

İtalyan ekibi Juventus forması ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Sırp golcü Dusan Vlahovic takımdan ayrılıyor. Yıldız golcü için Avrupa'nın önemli kulüpleri devrede.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic, Juventus'tan ayrılıyor! Avrupa devleri devrede
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Juventus yönetimi, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Vlahovic ile son kez masaya oturdu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bu gelişmenin ardından Vlahovic'in Juventus kariyerini noktalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSTEDİĞİ MAAŞ 8 MİLYON EURO

Dusan Vlahovic'in kendisini isteyen kulüplerden 8 milyon Euro net maaş ve oldukça büyük bir imza parası talep ettiği de yazıldı.

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

Juventus ile yollarını ayırma kararı alan Vlahovic için Avrupa'dan önemli kulüplerin devrede olduğu öne sürüldü. Bayern Münih, Chelsea, Newcastle United ve Barcelona'nın oyuncunun temsilcileriyle temas kurduğu iddia edildi.

BU SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Kariyerine Partizan'da başlayan Vlahovic, genç yaşta Fiorentina'ya transfer olarak Serie A'ya adım attı. Mor menekşelerde gösterdiği çıkışla Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri haline gelen Sırp golcü, daha sonra 85.4 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan yıldız santrfor, kasım ayının sonunda yaşadığı ciddi kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gol kaydeden Vlahovic, takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Juventus'a 2022 yılının ocak ayında Fiorentina'dan transfer olan Sırp futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 168 maça çıktı ve 68 gol attı.

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