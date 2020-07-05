Dusko Tosic holiganların saldırısına uğradı!

05 Temmuz 2020 Pazar 19:53 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 19:53

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Dusko Tosic, ülkesi Sırbistan'da bıçaklı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Ellerinde bıçak ve elektrikli şok aleti bulunan bir grup genç, Kalemegdan'da çalışan Tosic ve beraberindeki arkadaşlarını tehdit edip para istediler.

HOLİGANLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIK



Saldırıya uğrayan futbolcular, bir şekilde olayı çözmeyi başarırlarken polisin de hızlı müdahalesi ile tehlike atlatıldı. Ancak yaşanan olayda oradan geçen bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Konunun gündeme gelmesi sonrası Instagram üzerinden açıklama yapan Tosic, "Spekülasyonları önlemek için söylemeliyim ki bu sabah Kalemegdan'da futbolcu arkadaşlarımla antrenman yaptığım sırada saldırıya uğradım. Bıçak ve elekto şok aleti bulunan bir grup holigan tarafından saldırıya uğradık. Neyse ki olay büyük sonuçlar olmadan sona erdi. Poliz zamanında müdahale etti. Maalesef oradan geçmekte olan bir hanımefendi yaralandı. Polis bu yaralanmaya sebep olan saldırganları tutukladı" ifadelerini kullandı.