Trendyol Süper Ligde 33. hafta heyecanı başlıyor. Düşme hattında çok kritik maçlar oynanacak.

GENÇLER'İN KONUĞU PAŞA

Hafta içinde teknik direktör değişikliği yaşayan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Metin Diyadin'i yeniden göreve getiren başkent ekibi, son 2 haftaya girilirken 28 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'e tutunma adına rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Başkent temsilcisinin puan kaybı yaşaması halinde son hafta öncesi ligde kalma umutları ciddi şekilde azalacak.

Konuk Kasımpaşa ise 32 puanla 13. basamakta yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, kazanarak altı sıralarla arasındaki puan farkını açmak ve rahatlamak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK KÖRFEZ'DE "TAMAM MI, DEVAM MI?" MAÇINA ÇIKACAK

Puan tablosunun son sırasında yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Bu sezon sadece 6 galibiyet alan ve ligin dibine demir atan İstanbul ekibi, kaybettiği takdirde Süper Lige veda edecek.

Körfez'in güçlü temsilcisi Kocaelispor ise rakibine oranla oldukça rahat. 37 puana sahip yeşil siyahlılar, kalan maçlarını tamamlayıp gelecek sezon için yeni hedeflere odaklanmak istiyor.

KAYSERİSPOR, ALANYA'DAN UMUTLU DÖNMEK İSTİYOR

Düşme hattındaki en kritik maçlardan biri de Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor randevusu olacak. Rakibine oranla daha avantajlı konumda yer alan Akdeniz ekibi 34 puanla 12. sıranın sahibi.

Kayseri temsilcisi ise düşme korkusunu derinden hissediyor. 17. basamakta yer alan Erling Moe'nin öğrencileri için tek yol kazanmak ve rakiplerinin puan kaybını beklemek.

EYÜPSPOR, RİZESPOR'U GEÇEREK RAHATLAMAYI HEDEFLİYOR

Korkulu rüya gören takımlardan biri de İkas Eyüpspor. Averajla 14. basamakta kendine yer bulan İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Düşme hattı ile arasında sadece 1 puanlık fark olan mor-sarılılar, Süper Lig'e tutunmak istiyor. İkas Eyüpspor için alınacak kötü bir sonuç son hafta öncesi işleri daha da zorlaştırabilir.

ANTALYA, ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKAN GALATASARAY'IN KONUĞU

29 puanla son iki haftaya düşme hattının 1 puan üstünde giren Hesap.com Antalyaspor ise şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkan Galatasaray'a konuk olacak.

Akdeniz temsilcisi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek son haftaya daha umutlu girmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın tüm maçları 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de kalma mücadele veren takımların son haftadaki maçları ise şöyle:

- 34. hafta

Fenerbahçe-Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kayserispor-Konyaspor

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Kocaelispor