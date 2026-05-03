Düşme hattındaki kritik mücadelede Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçti.

Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

Son 3 maçından 7 puan çıkaran Eyüpspor, puanını 29 yaptı ve küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.

Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala kümede kalma barajının 2 puan altında kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.