İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Düşme hattındaki kritik mücadelede Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi
Spor

Düşme hattındaki kritik mücadelede Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi

Kayserispor ile Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Düşme hattındaki kritik mücadelede Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçti.

Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

Son 3 maçından 7 puan çıkaran Eyüpspor, puanını 29 yaptı ve küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.

Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala kümede kalma barajının 2 puan altında kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.